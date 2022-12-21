Тюменские бойцы ОМОНа продемонстрировали приемы рукопашного боя

Фото: Юрий Шестак

Тюменские бойцы ОМОНа показали приемы рукопашного боя Спортивному комитету Росгвардии. Показательные занятия прошли в рамках работы Спортивного комитета Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Тюменская область выбрана в качестве базы для обмена опытом за высокие достижения сотрудников регионального управления Росгвардии в военно-прикладных и служебно-прикладных видах спорта. Больше 200 росгвардейцев Тюменской области имеют золотой значок ГТО. А еще важна хорошая спортивная база в Тюменской области и тесное взаимодействие управления со спортивными учреждениями, органами власти, а также общественными организациями.

В спортивном зале сотрудники спецподразделения показали, как у них проходит разминка, как они отрабатывают приемы по защите от ударов руками и ногами, как обезвреживают противника.

Как отметил начальник отдела физической подготовки и спорта Спортивного комитета Росгвардии полковник Павел Пак, сейчас изучаются новые формы, методы и технологии качественной подготовки личного состава, в том числе для выполнения задач в ходе участия в СВО.