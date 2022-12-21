В Тюменской области на карантин из-за бешенства животных закрыли село Благодатное

В Тюменской области ввели карантин по бешенству животных. Фото: Предоставлено "КП"

В селе Благодатное Казанского района Тюменской области с 21 декабря 2022 года ввели карантин по бешенству животных.

В неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, запрещен вывоз восприимчивых животных и отлов диких животных для вывоза в зоопарки. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации Тюменской области.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что на карантин по бешенству закрыли село Иска в Нижнетавдинском районе.