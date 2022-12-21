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НовостиОбщество21 декабря 2022 13:20

В Тюменской области на карантин из-за бешенства животных закрыли село Благодатное

Каранти ввели с 21 декабря
Иван Литвинов
В Тюменской области ввели карантин по бешенству животных.

В Тюменской области ввели карантин по бешенству животных.

Фото: Предоставлено "КП"

В селе Благодатное Казанского района Тюменской области с 21 декабря 2022 года ввели карантин по бешенству животных.

В неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, запрещен вывоз восприимчивых животных и отлов диких животных для вывоза в зоопарки. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации Тюменской области.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что на карантин по бешенству закрыли село Иска в Нижнетавдинском районе.