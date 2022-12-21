В Тюменской области семье многодетного священника построили новый дом

Семье священника из села Чёрное построили новый дом. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Вагайском районе Тюменской области новоселье отпраздновала многодетная семья священника Владимира Климова. Они переезжают в свой новый дом. Он в два раза больше прежнего: площадь – 120 квадратных метров.

- Напомню, весной Владимир обратился ко мне на приеме по личным вопросам. Просьба была помочь с ремонтом жилья. Пообщались. Выяснилось, что дом уже старый и находится в плачевном состоянии, проще построить новый. Принял решение выделить семье Климовых материальную помощь из областного бюджета, - написал в своём телеграм-канале Александр Моор.

В семье Климовых 12 детей. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Размер материальной помощи в таких случаях индивидуален. Норматив жилой площади на одного члена семьи по закону — 18 квадратных метров. В Тюменской области более 27 тысяч многодетных семей.

Дом полностью готов. Теперь Климовым и их 12 детям теперь есть где разместиться.

Отец Владимир и Елена Климовы служат в Троицком храме села Чёрное.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что дом для священника в селе Чёрном Вагайского района должны сдать до конца 2022 года.