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НовостиОбщество21 декабря 2022 11:54

В Тюменской области семье многодетного священника построили новый дом

Деньги выделили по распоряжению губернатора
Иван Литвинов
Семье священника из села Чёрное построили новый дом.

Семье священника из села Чёрное построили новый дом.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Вагайском районе Тюменской области новоселье отпраздновала многодетная семья священника Владимира Климова. Они переезжают в свой новый дом. Он в два раза больше прежнего: площадь – 120 квадратных метров.

- Напомню, весной Владимир обратился ко мне на приеме по личным вопросам. Просьба была помочь с ремонтом жилья. Пообщались. Выяснилось, что дом уже старый и находится в плачевном состоянии, проще построить новый. Принял решение выделить семье Климовых материальную помощь из областного бюджета, - написал в своём телеграм-канале Александр Моор.

В семье Климовых 12 детей.

В семье Климовых 12 детей.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Размер материальной помощи в таких случаях индивидуален. Норматив жилой площади на одного члена семьи по закону — 18 квадратных метров. В Тюменской области более 27 тысяч многодетных семей.

Дом полностью готов. Теперь Климовым и их 12 детям теперь есть где разместиться.

Отец Владимир и Елена Климовы служат в Троицком храме села Чёрное.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что дом для священника в селе Чёрном Вагайского района должны сдать до конца 2022 года.