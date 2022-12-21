В Тюменской области от гриппа привились 930 тысяч человек

В Тюменской области завершена вакцинация населения от гриппа.
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В Тюменской области завершена массовая вакцинация населения против гриппа. Всего вакцинировано 930 076 человек, в том числе 279 312 детей. Плановые показатели выполнены.
Дополнительно защититься от гриппа можно с помощью мер неспецифической профилактики:
- часто и тщательно мойте руки;
- избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;
- регулярно проветривайте помещения;
- реже посещайте места скопления людей;
- рекомендуется использовать маску в местах скопления людей;
- избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах;
- не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.
Если заболели, оставайтесь дома и срочно обратитесь к врачу. Позднее обращение за медицинской помощью может быть причиной осложнений.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что школы областного центра закрыли на карантин из-за резкой вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом. 70% заболевших – дети младше 14 лет. При этом новогодние утренники в детских садах региона не отменят.
По словам главы департамента образования и науки Дины Горковец, утренники должны проходить без смешивания разновозрастных групп и при условии, что не будут допускать больных с признаками ОРВИ.