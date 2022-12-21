В Тюменской области от гриппа привились 930 тысяч человек

В Тюменской области завершена вакцинация населения от гриппа. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области завершена массовая вакцинация населения против гриппа. Всего вакцинировано 930 076 человек, в том числе 279 312 детей. Плановые показатели выполнены.

Дополнительно защититься от гриппа можно с помощью мер неспецифической профилактики:

- часто и тщательно мойте руки;

- избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;

- регулярно проветривайте помещения;

- реже посещайте места скопления людей;

- рекомендуется использовать маску в местах скопления людей;

- избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах;

- не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.

Если заболели, оставайтесь дома и срочно обратитесь к врачу. Позднее обращение за медицинской помощью может быть причиной осложнений.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что школы областного центра закрыли на карантин из-за резкой вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом. 70% заболевших – дети младше 14 лет. При этом новогодние утренники в детских садах региона не отменят.

По словам главы департамента образования и науки Дины Горковец, утренники должны проходить без смешивания разновозрастных групп и при условии, что не будут допускать больных с признаками ОРВИ.