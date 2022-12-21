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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 10:06

В Тюмени столкнулись «Лада» и «Хёндэ», инормарку отбросило на прохожих

Пострадали четыре человека
Иван Литвинов
В Тюмени столкнулись "Хёндэ" и "Лада".

В Тюмени столкнулись "Хёндэ" и "Лада".

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на пересечении улиц Профсоюзной и Советской столкнулись «Хендэ» и «Лада». От удара «Хендэ» отбросило на двух пешеходов, стоявших на тротуаре.

Люди травмированы. Пострадали также водитель «Лады» и пассажир «Хендэ», сообщили в пресс-службе тюменской ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняют.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на трассе Армизон – Бердюжье в ДТП погиб 7-летний мальчик. Девочку такого же возраста доставили в больницу с травмами.