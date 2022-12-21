В Тюменской области у ВИЧ-положительных родителей рождаются здоровые дети

Вич-положительные тюменки рожают здоровых детей.

С начала года в Тюменской области у инфицированных ВИЧ женщин родились 302 ребенка. Только у одного младенца выявили заражение ВИЧ.

– Беременные женщины являются для нас приоритетными пациентами. Начиная с 2016 года мы обследуем не только женщин во время беременности и в период грудного вскармливания ребенка, но и их партнеров. К сожалению, нередки случаи инфицирования женщин именно в эти периоды ее жизни. И если не предпринять быстрых и решительных мер, то ребенок может заразиться, – говорит Анастасия Александровна Зуева, врач – акушер-гинеколог.

ВИЧ-положительных родителей поддерживают информационно и психологически.

– Для женщины, получившей такой диагноз, очень важно получить поддержку, получить правильную, адекватную информацию о заболевании, о том, что ВИЧ-инфекция – это не какой-то миф, а серьезное хроническое заболевание, с которым придется бороться всю жизнь. Особенно важна поддержка для беременной женщины, ведь от этого зависит, родится ли ребенок здоровым, без ВИЧ, – пояснила Анастасия Зуева.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как живут ВИЧ-инфицированные в Тюменской области.