Тюменец украл стиральную машинку у 87-летней соседки

Тюменец украл стиральную машинку у соседки. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени к трем годам лишения свободы условно приговорили 40-летнего Дмитрия Ж., который 1 августа 2022 года украл стиральную машину за 17 тысяч рублей у своей соседки. 87-летняя пенсионерка спала в этот момент.

Мужчина признался в содеянном и возместил потерпевшей стоимость украденной стиральной машины.

Центральный районный суд Тюмени приговорил Дмитрия Ж. по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к трем годам лишения свободы. Наказание условное, с испытательным сроком 3 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменец с пакетом ограбил секс-шоп на 38 тысяч рублей. Испугавшись охраны, мужчина выкинул драгоценный пакет на улице. После неудачной попытки ограбления секс-шопа мужчина направился в магазин техники, где попытался украсть ноутбук за 175 тысяч рублей. Но и там ему помешала охрана.