В Тюмени судят водителя, устроившего смертельное ДТП у ТЭЦ-2

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В суд направили дело 45-летнего тюменца, который 6 ноября 2022 года на улице Теплотехников вылетел на своём «Hyundai Solaris» с проезжей части и врезался в стоящие у обочины «SsangYong Kyron II» и «Nissan Presage». Автомобили травмировали 30-летнего шиномонтажника, который скончался через двое суток в реанимации.

Водителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Максимальное наказание по указанной статье — до 12 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что 45-летнего водителя по решению суда отправили под арест до 9 января 2023 года.