Тюменцы ежедневно проговаривают миллионы минут в мобильных сетях

Фото: Светлана Емельянова.

Связисты рассказали о предпочтениях тюменцев. Жители региона всё больше времени проводят в мессенджерах. Наибольшей популярностью у тюменцев пользуется Telegram: 74% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте – WhatsApp.

Специалисты МегаФона проанализировали привычки жителей Тюменской области и пришли к выводу, что интернет-трафик в регионе за год увеличился на 16%. Мужчины пользуются мобильным интернетом на 35% чаще женщин, а любимые дни для серфинга в cети – с пятницы по воскресенье. Именно на выходных в сети фиксируют максимальный трафик.

По данным компании, тюменцы ежедневно используют более 5,5 млн минут в сети оператора. Самый большой объем разговоров приходится на субботу. В эти дни одинаково любят общаться и мужчины, и женщины. А самые популярные направления звонков – города России, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Среди тюменцев набирают популярность ресурсы, где можно почитать книги. По данным специалистов, объем трафика на сайтах с российской и зарубежной литературой увеличился на 21%. При этом ресурсы с фильмами, напротив, теряют популярность. Связисты полагают, что интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на 12% из-за сокращения объема зарубежного контента и отсутствия ярких блокбастеров.

Устройства, с которых тюменцы выходят в интернет, всё чаще имеют китайское происхождение. Наиболее популярные марки смартфонов - Xiaomi, Huawei и Realme. Их стало больше на 10%, чем в прошлом году.

А вот кнопочные телефоны всё быстрее уходят в прошлое. За год их количество сократилось на 20%. Специалисты в области связи считают, что из-за улучшения зоны покрытия в сельской местности тюменцы всё быстрее осваивают новые технологии.

В этом году МегаФон сфокусировался на развитии сети как в крупных городах области, так и в небольших поселениях региона.

– В программу улучшений вошли в том числе населенные пункты, где проживают менее 500 человек. В целом с начала года инженеры компании запустили и модернизировали базовые станции более чем в 100 локациях Тюменской области. Ёмкость сети четвертого поколения и скорость мобильного интернета выросли на территории, где живут свыше 200 тысяч человек, – отметил директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.