В Тюмени вынесли приговор иностранцу, делавшему закладки с наркотиками

В Тюмени вынесли приговор иностранцу, который делал закладки с наркотиками.

К 7 годам лишения свободы приговорили 26-летнего уроженца Таджикистана, который решил заработать на продаже наркотиков в Тюмени.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Гражданин Таджикистана приехал в Россию на заработки в 2021 году и поселился в Москве. Вскоре мужчина через интернет познакомился с незнакомцем, который предложил ему заняться перевозкой наркотиков. Для этого иностранец переехал сначала в Екатеринбург, а затем в Челябинск, где из тайника забрал 440 граммов наркотического вещества. Их он решил продать в Тюмени. В феврале 2022 года мужчину задержали полицейские при попытке сделать закладку в тайник.

Суд приговорил приезжего гражданина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в областном центре судят мужчину, который вез в машине 15 килограммов наркотиков на сумму 100 млн рублей.