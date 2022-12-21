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НовостиАвто21 декабря 2022 5:10

В Тюмени ночью задержали 20-летнего водителя без прав

Машину отправили на спецстоянку
Иван Литвинов
Тюменца оштрафовали за езду без водительского удостоверения.

Тюменца оштрафовали за езду без водительского удостоверения.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ярко-красный ВАЗ забрали у 20-летнего тюменца, который ездил без прав и с долгами по административным штрафам. Машину эвакуировали с улицы Стахановцев на штрафстоянку. Её владельца вновь привлекли к административной ответственности.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тюменской области увеличат плату за эвакуацию и хранение автотранспорта на штрафстоянках. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.