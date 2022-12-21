В Тюмени ночью задержали 20-летнего водителя без прав

Тюменца оштрафовали за езду без водительского удостоверения. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ярко-красный ВАЗ забрали у 20-летнего тюменца, который ездил без прав и с долгами по административным штрафам. Машину эвакуировали с улицы Стахановцев на штрафстоянку. Её владельца вновь привлекли к административной ответственности.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тюменской области увеличат плату за эвакуацию и хранение автотранспорта на штрафстоянках. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.