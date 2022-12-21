Тюменская компания запустит совместное производство с концерном «Алмаз-Антей»

Александр Моор на TNF вручает грамоту Минэнерго РФ директору ООО "Инновационные технологии". Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области рассказал о соглашении между концерном «Алмаз-Антей» и тюменской компанией «Инновационные технологии». Предприятия запустят совместное производство мобильного программно-аппаратного комплекса (МПАК) глушения нефтяных и газовых скважин.

«Алмаз-Антей» – корпорация с большими мощностями, компетенциями и возможностями. Это участник нашего нефтегазового кластера. Совместные знаковые проекты с тюменскими предприятиями ускоряют импортозамещение, работают на создание и внедрение передовых технологий для более эффективной работы отечественного ТЭК, технологического суверенитета нашей страны», – написал в своем телеграм-канале Александр Моор.

МПАК станет единым комплексом технологического оборудования в мобильном исполнении с высоким уровнем автоматизации. В комплекс будет интегрирована возможность онлайн-мониторинга технологического процесса.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тюменской области подведены первые итоги реализации программы «Тобольск настоящий». 20 декабря состоялась онлайн-конференция «Тобольск настоящий»: история с продолжением…», посвященная итогам первого года реализации одноименной программы, которая направлена на развитие городской среды исторической столицы Сибири до 2030 года.