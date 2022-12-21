В Тюменской области мужчина избил знакомую и топором угрожал односельчанину

В Тюменской области мужчину судят за побои, угрозу убийством и хранение наркотиков. Фото: Предоставлено "КП"

В Викуловском районе Тюменской области рассматривают дело сельского жителя Егора П., который к 27 годам успел накопить несколько уголовных судимостей. Мужчину обвиняют в нанесении побоев, угрозе убийством и хранении наркотиков по ч. 2 ст. 116.1, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В октябре 2022 года гражданин в состоянии алкогольного опьянения в бане схватил за волосы и избил свою знакомую, нанеся ей не менее пяти ударов по лицу.

На следующий день мужчина поссорился с односельчанином и, схватив топор, угрожал убить его. А затем ударил топором в плечо. От удара осталась ссадина, более серьезных травм помогла избежать одежда пострадавшего.

В этом же месяце Егор П. нарвал в поле наркотическое средство и хранил у себя дома.

Свою вину по всем пунктам Егор П. признал.

Викуловский районный суд отправил мужчина под стражу до 30 мая 2023 года.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в областном центре вынесли приговор мужчине, который напился и убил коллегу в гостинице «Лайнер». Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.