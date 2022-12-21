Жителей Ишима предупредили о стрельбах на полигоне рядом с городом

Фото: пресс-служба администрации города Ишим.

В Тюменской области жителей города Ишим предупредили о том, что на полигоне войсковой части 14330, расположенном в районе деревни Бокарёвка, проходят артиллерийские стрельбы.

– До 26 декабря 2022 года категорически запрещается выход в район полигона, в том числе в прилегающие леса. Убедительная просьба соблюдать меры безопасности! – сообщили в администрации города.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что мобилизованных тюменцев отправили на допподготовку в Южный военный округ.