Лечение брекетами: 10 мифов и их опровержение

Фото: Стоматологическая поликлиника «Доктор Альбус».

Брекет-системы давно стали привычным явлением: их носят не только дети и подростки, но и взрослые. Тем не менее с брекетами до сих пор связано множество мифов, большая часть из которых не что иное, как расхожие домыслы и заблуждения. Самые популярные мифы о лечении зубов с помощью брекетов мы сегодня опровергнем, а поможет нам в этом врач – стоматолог-ортодонт семейной стоматологии «Доктор Альбус» Ксения Дудыкина.

Миф №1. Исправлять прикус при помощи брекетов необязательно

Пациенты часто спрашивают: зачем ставить брекет-систему, если зубы искривлены незначительно и такой недостаток внешности не доставляет неудобств. Однако неровные зубы – это не только дефект улыбки, но и реальная угроза для здоровья. Почему? Неправильный прикус, который может быть диагностирован даже при ровном расположении зубов, со временем вызывает массу проблем. К самым распространенным последствиям несвоевременной коррекции аномалий прикуса относится скученность зубов, широкие межзубные промежутки, истирание эмали и истончение дентина, нарушение дикции, жевания и пищеварения.

В числе других признаков запущенных проблем с прикусом: головные боли, перенапряжение мышц лица, перегрузка суставов челюстей, искривление осанки, асимметрия нижней части лица и многое другое. Постепенно симптомы прогрессируют, к ним добавляются новые, и в результате все это чаще всего приводит к серьезным проблемам со здоровьем, игнорировать которые уже невозможно. Чтобы этого избежать, исправлять патологии прикуса нужно вовремя. И если доктор сказал: «Надо ставить брекет-систему» – это значит, что к профессиональному мнению опытного врача необходимо прислушиваться.,

Фото: Стоматологическая поликлиника «Доктор Альбус».

Миф №2. Брекеты эффективны только в детско-юношеском возрасте

Многие взрослые пациенты, задумываясь о выравнивании зубов при помощи брекет-систем, переживают, что ортодонт – врач, который диагностирует и исправляет различные аномалии прикуса, может им отказать по причине возраста. Так ли это? Безусловно, нет! В детском возрасте любая коррекция действительно протекает легче и, как правило, занимает меньше времени. Молочные зубы хорошо поддаются воздействию при помощи пластин для выравнивания зубов, которые бывают частично съемными или несъемными. Подросткам брекет-систему устанавливают только на постоянные зубы в период сменного прикуса, что нужно для создания необходимого места для прорезывания постоянных зубов. Однако исправление прикуса во взрослом возрасте тоже не воспрещается, а, наоборот, приветствуется и даже имеет свои плюсы. Человек уже относится к своему здоровью более осознанно, а значит, и проблемы с зубами решаются быстрее. Практика показывает, что результат ортодонтического лечения зависит не только от профессионализма врача, но и от ответственного отношения к процессу пациента.

Миф №3. Брекеты выглядят устрашающе и вызывают дискомфорт

Нередко причиной отказа от лечения на брекет-системе становится нежелание человека выглядеть не по возрасту, выделяться из толпы и приковывать любопытные взгляды окружающих. Однако оснований для подобных переживаний нет. Современные брекеты радикально отличаются от своих исторических предшественников. Да, еще десять лет назад установка брекетов означала громоздкие металлические конструкции и связанные с этим ощутимые неудобства, оказывала негативное влияние на здоровье зубов и вызывала комплексы по поводу внешности. Сегодня брекет-системы имеют аккуратный вид и высокую эффективность, при этом доставляют минимум дискомфорта. Их ношение не вызывает чувства неловкости и боязни лишний раз улыбнуться. Более того, зубы в брекетах – верный признак того, что человек заботится о своей улыбке, внешности, здоровье и о том впечатлении, которое производит на окружающих.

Фото: Стоматологическая поликлиника «Доктор Альбус».

Миф №4. Брекеты всегда заметны

Немало опасений у пациентов ортодонтов вызывает и предположение о том, что любые брекеты заметны на зубах. Но это не так. Есть несколько разновидностей брекет-систем, которые различаются способом крепления и материалом изготовления: металлические, керамические, сапфировые. Они удобны в использовании и практически не влияют на дикцию. К примеру, прозрачные съемные элайнеры полностью невидимы, комфортны в ношении и почти не имеют противопоказаний. Какой из видов брекет-систем подходит именно вам, подскажет стоматолог-ортодонт на основании очной консультации.

Миф №5. Коррекция с применением брекет-систем длится слишком долго

Все, кто собирается выравнивать зубы с помощью брекет-систем или элайнеров, задаются вопросом: как долго продлится лечение? Те, кто думает, что время исправления прикуса в первую очередь зависит от возраста пациента, заблуждается. В детстве скорректировать проблемы прикуса бывает проще, но в том числе по той простой причине, что они не были запущены до осложнений. На длительность ортодонтического лечения больше всего влияет сложность клинического случая. Обычно, когда речь идет об исправлении прикуса у взрослых, дело не ограничивается неровными зубами. К искривлению зубного ряда нередко добавляется клиновидный дефект, сколы зубов и их повышенная стираемость, заболевания десен и даже асимметрия лица. В таких случаях увеличивается объем предстоящей работы и, соответственно, ее сроки.

Фото: Стоматологическая поликлиника «Доктор Альбус»

Миф №6. Брекеты плохо влияют на здоровье зубов

Бытует стереотип, что за время лечения с помощью брекет-системы здоровье зубов ухудшается и требует последующего восстановления. Правда ли это? В некоторой степени да, но только при несоблюдении качественной гигиены. Брекет-системы усложняют домашний уход за зубами, увеличивая количество труднодоступных мест, и личной гигиены для поддержания чистоты и здоровья зубов становится недостаточно. Именно поэтому профессиональную гигиену полости рта с различными брекет-системами в кабинете стоматолога рекомендуется проводить каждые 3–4 месяца. Это профилактирует кариес и заболевания десен, поддерживает здоровье и чистоту зубов на высоком уровне.

Кроме того, обязательным подготовительным этапом к установке брекет-системы является полная санация ротовой полости с лечением зубов и профессиональной комплексной гигиеной. Брекеты и элайнеры устанавливают только на здоровые зубы. Лечение кариеса перед установкой брекет-систем позволяет избежать разрушения эмали и снизить риски воспаления слизистой рта и десен. В большинстве случаев это избавляет от необходимости двигать ортодонтические конструкции после их установки, чтобы добраться до поврежденного участка эмали.

Нужно иметь в виду, что брекеты также увеличивают нагрузку на зубной ряд, поэтому перед их фиксацией в порядке должны быть не только зубы, но и десны. В случае воспаления слизистых их обязательно заранее пролечивают. При соблюдении всех врачебных рекомендаций и выполнении домашних и кабинетных профилактических процедур брекеты не оказывают негативного влияния на здоровье зубов.

Миф №7. Зубы с брекетами не нуждаются в особом домашнем уходе

Некоторые полагают, что для ухода за брекетами достаточно щетки и пасты. И это ошибка, способная привести к проблемам в виде кариеса и его осложнений. Брекет-системы увеличивают число недоступных для щетки мест, а значит зубной налет и камень образуются быстрее. Избавить от них способна только кабинетная профессиональная гигиена полости рта, но поддерживать достаточный уровень чистоты надо и в домашних условиях. Зубы с установленной брекет-системой нуждаются в более тщательной очистке. Поэтому к пасте и щетке следует добавить ирригатор, флосс, межзубные ершики и монопучковую щетку. А если брекеты установлены только на одну челюсть, вторую нужно чистить столь же добросовестно, чтобы не дать бактериям ни единого шанса разрушить зубы.

Миф №9. В брекетах придется «голодать»

Вопрос, актуальный для тех, кто планирует выравнивать зубы при помощи брекет-систем, касается питания во время их ношения. Спешим всех успокоить: продуктов, разрешенных к употреблению в этот период, много, поэтому рацион питания, пусть и со сменой некоторых пищевых привычек, которые только пойдут на пользу здоровья, остается полноценным и разнообразным. Действительно, тем, кто носит брекет-систему, на время придется исключить из рациона питания слишком твердые, вязкие, липкие, волокнистые и красящие продукты: орехи и яблоки, ирис, жидкую карамель, сухари и др. Кроме того, нужно обращать внимание на температуру еды и напитков: они не должны быть слишком горячими или, наоборот, холодными. Особенно негативно на брекетах сказываются резкие перепады температур: например, мороженое вприкуску с кофе. Поэтому в период ношения брекет-системы предпочтение стоит отдавать мягкой пище теплой температуры: супам-пюре, кашам, мягким котлетам и тефтелям, супам с фрикадельками или с мелко порезанным мясом.

Миф №9. Исправлять прикус нужно каждому

На нашей планете больше людей с неправильным, чем с правильным прикусом. По статистике ВОЗ, 90% жителей Земли имеют отклонения в зубочелюстной системе, и более половины из них нуждаются в коррекции аномалий прикуса – лечении у ортодонта. Хорошая новость состоит в том, что если начать лечение в детстве или в подростковом возрасте, то процесс коррекции будет более легким и быстрым. Чаще всего для лечения зубочелюстных аномалий в детском возрасте используется миогимнастика (комплекс упражнений для восстановления тонуса мышц и смещения зубов в нужном направлении) в сочетании с ортодонтическими аппаратами: пластинками, каппами, трейнерами, а у подростков используются пластинки, каппы, брекеты. В каждом случае аппарат подбирается строго индивидуально в зависимости от сложности лечения, но не стоит забывать, что исправление прикуса актуально для всех и возрастных ограничений такая процедура не имеет.

Миф №10. Брекеты – это слишком дорого

Еще одним важным фактором, влияющим на принятие решения об установке брекетов, является цена вопроса. Может показаться, что это слишком дорогое удовольствие. Но мы уже выяснили, что игнорирование проблем с прикусом чревато многими серьезными проблемами, поэтому в некоторых случаях брекет-система не только позволяет исправить внешние дефекты улыбки, но и сберегает стоматологическое и общее здоровье. Что касается стоимости лечения на брекет-системе, то она зависит от нескольких факторов и в первую очередь – от новизны ортодонтических конструкций. Надежный и проверенный временем способ исправления прикуса – установка металлических брекетов – не требует больших финансовых трат. Более инновационный метод – коррекция аномалий прикуса и выравнивание зубов с помощью эстетических, незаметных взгляду, брекетов из сапфира или прозрачной керамики, – обойдется дороже.

При выборе метода лечения с применением брекет-систем всегда учитываются все пожелания пациента, рассказывает Ксения Дудыкина, врач – стоматолог-ортодонт семейной стоматологии «Доктор Альбус»:

- Успех результата ортодонтического лечения с помощью брекет-системы зависит и от врача, и от пациента. В клинике «Доктор Альбус» мы делаем все, чтобы процесс коррекции прикуса и выравнивания зубов был максимально комфортным, легким и, конечно же, эффективным. Гарантией того, что пациент станет обладателем идеальной здоровой улыбки, с нашей стороны является развернутая комплексная диагностика перед установкой брекет-системы, подробный пошаговый план лечения и пояснение всех его этапов, регулярные встречи с пациентом для активации брекет-системы, разработка индивидуальной программы комплексной гигиены на время ношения брекетов. Все это позволяет ожидать гарантированно высокого результата.

Исправлять патологии прикуса очень важно, потому что это позволяет избежать многих проблем со здоровьем и делает улыбку еще красивее. Поэтому, если вы давно задумываетесь о том, чтобы выровнять зубы с помощью брекетов, сейчас самое время записаться на консультацию к ортодонту. До конца ноября у нас действует выгодная акция, в рамках которой при установке брекет-системы вы получаете скидку в размере 11 000 рублей, полностью покрывающую расходы на консультацию врача-ортодонта с полноценной диагностикой, необходимой перед установкой брекетов. Обращаем внимание наших пациентов на то, что количество предложений в рамках данной акции ограничено, поэтому советуем поторопиться и сделать шаг навстречу улыбке мечты прямо сейчас.

Акция проводится до 30 ноября 2022 года в филиале клиники «Доктор Альбус» по адресу: улица Гранитная, 4.

Напоминаем, что перед прохождением любой процедуры необходима предварительная консультация специалиста. Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо препаратов, обязательно предупредите об этом нашего доктора.