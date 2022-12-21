В Тюмени волонтёры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки навещают одиноких пенсионеров

В Тюмени с Новым годом поздравляют одиноких пенсионеров

В Тюмени волонтёры благотворительного фонда «Старшее поколение» устроили праздник для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. В рамках акции «Праздник в каждый дом» волонтёры переодеваются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и навещают одиноких пожилых людей.

Акция «Праздник в каждый дом» проходит в Тюмени ежегодно и охватывает около 500 человек. В декабре волонтеры успели посетить уже 70 тюменцев.

– Нарядившиеся в костюмы Деда Мороза и Снегурочки волонтеры посещают одиноких пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями. Вместе они наряжают елочку, делают новогодние украшения, общаются. Также активисты вручают подарки, – передает слова начальника отдела по связям с общественностью Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Ирины Богуновой «Мегатюмень».

В этой акции могут поучаствовать все желающие тюменцы. Для этого нужно зайти на сайт проекта, выбрать одного или нескольких человек и передать подарок, в котором нуждается одинокий пенсионер. Передать подарок можно через волонтёров. Акция продлится до 15 января.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что мобилизованным тюменцам отправят «Тепло родного дома».