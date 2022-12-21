А вы уже знаете как проведете Новогодние праздники?

Рождественский бранч в @eurasia_business_hotel состоится 7 января.

7 января в 13:00 состоится Рождественский бранч в @eurasia_business_hotel. Вас ждет рождественский обед за праздничным столом и атмосферой в духе русских традиций и обычаев.

Вы узнаете как отмечали Рождество на Руси, какие традиционные блюда украшали праздничный стол и как гадали в Рождественскую ночь.

Под руководством нашего персонала дети распишут новогодние пряники, а взрослые смогут создать свое собственное рождественское саше, которым можно украсить дом или подарить друзьям.

В программе бранча около двух часов творчества, праздничный шведский стол, алкогольные и безалкогольные напитки, рождественский крюшон и глинтвейн, а так же профессиональный фотограф и фотозона.

Для детей будут работать аниматоры, а вести это мероприятие будет ведущая Диана Цветкова.

Приезжайте в гости и погружайтесь в атмосферу рождества вместе с нами!

Ждем вас в ресторане «Дворянское гнездо», Бизнес-отель «Евразия».

Стоимость: взрослый 3 500 , детский 1 500 (с 5 до 12 лет). Количество билетов ограничено! Забронируйте по 8 (3452) 55 00 26, 8 (961) 207 81 00.