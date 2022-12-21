Тюменцы за неделю перевели мошенникам более 10 миллионов рублей

Тюменцы продолжают попадаться на уловки мошенников.

За неделю с 12 по 18 декабря мошенники обманули 57 тюменцев. Общая сумма похищенных денег превысила 10 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сильнее всего пострадала жительница села Казанское, которая перевела 500 тысяч рублей неизвестному мужчине, пообещавшему сельчанке большую прибыль от инвестиций.

Женщина самостоятельно перевела деньги на указанные ей счета. Она не подозревала, что получатель — мошенник. Инвестициями тюменка перестала заниматься только после потери полумиллиона рублей.

Мошенники пользуются привычными им уловками, обманывают тюменцев при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, предлагают сверхдоходы от вкладов в инвестиции, оказывают психологическое давление, грамотно расписывают перспективы от вложения денег в сомнительные проекты, пугают граждан опасностью потери денег.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что житель областного центра отдал мошенникам 5 млн рублей «на рынке ценных бумаг». Мужчина увидел предложение о получении большой прибыли на интернет-сайте.