В Тюмени разыскивают 21-летнего парня с татуировкой на шее

Фото: страница Вконтакте поискового отряда "Белая Сова - Тюмень".

В Тюмени разыскивают 21-летнего Данила Тюленева, который ушел из дома на улице 50 лет Октября 14 декабря 2022 года и до настоящего времени не вернулся. Молодой человек был одет в темно-зеленую куртку до колен.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, короткая стрижка. На тыльной стороне шеи у молодого человека татуировка в виде числа 304. На предплечье татуировка в виде руки, держащей змею, еще одна татуировка в виде знака «Анархия» - на другом предплечье.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Даниле просят сообщить в полицию по телефонам: 02/102 полиция. Также можно звонить в дежурную часть ОП№ 5 города Тюмени по телефону: 79-43-10. Или волонтёрам поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» по телефону 8-932-32-39-911.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в областном центре нашли девушку, местонахождение которой пытались установить три недели.