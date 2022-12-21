В Тюменской области увеличат плату за эвакуацию и хранение автотранспорта на штрафстоянках

В Тюмени увеличат тариф на содержание арестованного транспорта.

В департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области подготовили документ о повышении тарифов на эвакуацию и хранение арестованного автотранспорта на 2023 и 2024 годы. Распоряжение предусматривает повышение тарифов в Упоровском районе Тюменской области.

Перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку с 1 января будет стоить 2 508,02 рублей. Хранение транспорта категорий А и М обойдется в 59,17 рубля в час. Автомобили категории B и D до 3,5 тонны — 118,33 рубля в час. Транспорт категорий BE и D, массой более 3,5 тонны, а также DE, C, CE — 236,66 рубля в час. Негабаритные транспортные средства - 355 рублей в час.

В документе также указана стоимость эвакуации и содержания транспорта на 2024 год. Перемещение транспорт обойдется в 2024 году в 2 608,35 рублей. Хранение транспорта категорий А и М обойдется в 61,53 рубля в час. Автомобили категории B и D до 3,5 тонны — 123,07 рубля в час. Транспорт категорий BE и D, массой более 3,5 тонны, а также DE, C, CE — 246,13 рубля в час.

В настоящее время в Тюмени плата за перемещение задержанной машины составляет 2 229,6 руб., хранение автомобиля категории B обходится в 105,2 рубля в час.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что житель областного центра обещал пожаловаться Рамзану Кадырову на приставов, отобравших его автомобиль за долги.