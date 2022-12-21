В Тюмени 21 декабря 2022 года ожидается дальнейшее понижение температуры

В Тюмень возвращается зимняя стужа.

В Тюмени в среду, 21 декабря ожидается похолодание. В течение дня в областной столице переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, дальнейшее понижение температуры, ночью -18...-23, днем -16...-21.

Прогноз погоды на 21 декабря 2022 года. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 21 декабря (8 декабря по старому стилю) Анфиса Рукодельница.

К Анфисе обращались за силой и стойкостью во время искушений и душевных испытаний. Она помогала разрешить конфликт с начальством, защищала дом от пожаров и других бед.

Народные приметы:

- На Анфису девка шьёт, но лишний глаз при том шитье — на сглаз, потому в эти вечера старались шить в одиночестве.

- В этот день нить-шелчинку вокруг запястья следует обвить, чтобы не уколола пальцев девка, чтобы зевоты-икоты к ней не привязались.

- Пока вышивала девица, думала о будущем женихе: «Иголка-сестричка, покажи мне суженого личико! Перед кем явлюсь не в платаном, а в сосватанном?»

Игольных дел мастер старался, до зеркального блеска точил игольную проволоку. Потому что игла очень ценилась у девушек.