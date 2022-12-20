В Тюмени утвердили новый состав Общественной палаты города

Руслан Кухарук поздравил с переизбранием на пост председателя общественной палаты Тюмени Ольгу Загвязинскую. Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

В Тюмени сегодня, 20 декабря, состоялось заседание Общественной палаты, на котором утвердили состав третьего созыва.

Среди 30 утверждённых членов Общественной палаты Тюмени несколько новых, но костяк состава остался прежним. Единогласно председателем палаты была переизбрана советник ректора ТюмГУ Ольга Загвязинская.

- Организация питания в школах, работа общественного транспорта, создание мемориалов... – каких только вопросов мы не проработали вместе. Таких, я думаю, просто нет. Мы вместе решаем задачи, которые на общегосударственном уровне являются главными показателями развития города, – это реализация национальных проектов. Мы вместе создавали пространства в рамках соучастного проектирования, - сказал на заседании глава Тюмени Руслан Кухарук.

С 2016 года Общественная палата Тюмени служит площадкой для согласования позиций по разным вопросам общественной жизни, помогает вместе с жителями вырабатывать единую созидательную повестку.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что общественники Тюмени высказались о жестоком избиении горожанки бывшим сожителем.