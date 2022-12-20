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НовостиОбщество20 декабря 2022 15:12

Тюмень может войти в ТОП-20 лучших городов России

Жители областного центра могут проголосовать за свой город
Иван Литвинов
Тюмень участвует в конкурсе «Город России — национальный выбор»

Тюмень участвует в конкурсе «Город России — национальный выбор»

Тюмень вновь участвует в конкурсе «Город России — национальный выбор». Его цель – определить самый привлекательный и узнаваемый город страны в 2022 году.

Сейчас столица региона на 21-й строчке рейтинга. Поддержать город вы можете в открытом голосовании до 17:00 30 декабря. Голосование проходит на сайте «Город России».

За Тюмень проголосовали почти 17 тысяч человек. Лидер голосования — Владивосток, за который отдали 335 тысяч голосов.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, где в областной столице купить елку на Новый год и как правильно ее выбрать.