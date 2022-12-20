Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Неизвестные хакеры взломали сайт информационного центра культуры Тюменской области, разместив на нем фейковую информацию об объединении Российской Федерации и Республики Беларусь. В поддельном документе содержались сведения о проведении в области массовых мероприятий в честь объединения двух стран.

- По данным регионального департамента культуры, информация, которая размещена сегодня, 20 декабря, не соответствует действительности», - прокомментировали случившееся в информационном центре правительства Тюменской области.

В настоящее время вся недостоверная информация удалена, а работа ресурса восстановлена.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала о том, что информация об открытии мобилизационных площадок в школах области является фейком. Это опровергли в департаменте образования.