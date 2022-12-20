Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизилась почти на 13%

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора Фото: Вера Зенина

За прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области уменьшился почти на 13%, но все еще превышает эпидпорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Меньше всего заболевать стали детей 7-14 лет - на 22,3% по отношению к предыдущей неделе. В первую очередь это связано с переводом школьников на дистант - они меньше контактируют и, как следствие, заражают друг-друга.

- В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалирует пандемический вирус гриппа А (H1N1)-2009 и другие респираторные вирусы негриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, стабилизировалась ситуация с коронавирусом. За прошедшую неделю показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 40,24, что меньше на 2,9% к предыдущей неделе.