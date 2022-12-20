В Тюменской области подвели промежуточные итоги гаражной амнистии

В Тюмени успешно проходит программа гаражной амнистии. Фото: Андрей Новиков

В рамках гаражной амнистии в Тюменской области направили на регистрацию 2986 земельных участков и 1098 гаражей.

В департаменте имущественных отношений Тюменской области сообщают о поступлении 6 711 заявлений.

– К гаражной амнистии присоединились 223 гаражных кооператива: 216 в Тюмени и 7 в Тюменском районе, – сообщают в департаменте имущественных отношений.

Рекордсменами гаражной амнистии стали кооперативы «Лесной» и «Жигули».

В первом случае было принято 484 заявления. 88% из них получили положительные решения. Из «Жигулей» прислали 600 заявлений. 93% из них также удовлетворены.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что только в областном центре более 250 гаражных кооперативов.