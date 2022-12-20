В Тюменской области более 40 человек умерли от пневмонии за 2 месяца

В Тюмени всё чаще умирают от пневмонии.

В Тюменском департаменте здравоохранения сообщили, что с начала ноября в регионе 42 человека умерли от пневмонии.

– Общее количество смертей от осложнений в ноябре составило 25 человек, среди них один ребенок. С 1 по 15 декабря от пневмонии умерли 17 человек, в том числе ребенок, – сообщили в депздраве Тюменской области.

Эти цифры втрое больше, чем год назад.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюменской области превышен порог заболеваемости ОРВИ среди населения. Школы областного центра закрыли на карантин.