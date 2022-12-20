В Тюмени дорожный рабочий погиб под колесами авто на улице Монтажников

В Тюмени под колёсами авто погиб дорожный рабочий. Фото паблика "ЧС Тюмень".

На улице Монтажников в Тюмени погиб дорожный рабочий. 35-летнего мужчину сбил автомобиль Chevrolet Aveo. Как сообщили в пресс-службе тюменского ГИБДД водитель машины трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в ночь на 20 декабря в Тюменской области в страшном ДТП погиб водитель «Киа». Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень – Омск. Погиб водитель машины «Санг-Йонг». Автомобиль буквально превратился в груду железа. В соседнем регионе на трассе Тюмень — Омск погиб водитель «Лады-Ларгус».