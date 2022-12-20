В Тюменской области подведены первые итоги реализации программы «Тобольск настоящий»

В Тобольске развивают туризм. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

20 декабря состоялась онлайн-конференция «Тобольск настоящий»: история с продолжением…», посвященная итогам первого года реализации одноименной программы, которая направлена на развитие городской среды исторической столицы Сибири до 2030 года. Количество участников конференции, с учетом присоединившихся к ней онлайн, превысило 12 тысяч человек.

На мероприятии подвели итоги развития городской среды исторической столицы Сибири.

В Тобольске активно реконструируют исторические здания, ремонтируют улицы, строят новые социальные объекты.

В июне этого года открылся Аптекарский сад, в сентябре в подгорной части города был установлен памятник основателю Тобольска воеводе Даниле Чулкову. За счет благоустройства близлежащей территории Подгора получила новое современное общественное пространство. Ведется реконструкция первого корпуса школы № 16 в 10-м микрорайоне и капитальный ремонт здания «Кванториума». Также среди проектов этого года благоустройство территории школы № 12 в 8-м микрорайоне и ремонт бассейнов в трех детских садах в Тобольске и Сумкино. Проведен ремонт фасадов семи многоквартирных домов на центральных улицах города, а также частичное благоустройство 23 дворов.

– В следующем году начнется обновление Александровского сада. Тобольск стал победителем конкурса Минстроя РФ и получит грант в 95 миллионов рублей на реализацию этого проекта. Начнутся реставрационные работы на первых объектах культурного наследия: дом Неводчикова, водонапорная башня, несколько объектов ансамбля винных складов, три здания в составе комплекса городских бань, Александровская часовня, магазин Марейна, – рассказал мэр Тобольска Максим Афанасьев.

Глава компании «СИБУР» Михаил Карисалов рассказал, что компания вкладывается в развитие социальных объектов и ремонт исторических зданий.

– Если вначале наше сотрудничество было сконцентрировано на строительстве, реконструкции соцобъектов, то сейчас в фокусе внимания новые социокультурные проекты, сохранение памятников архитектуры, проекты вовлечения в городскую жизнь набережной, что придает городу новое стереозвучание, – прокомментировал гендиректор «СИБУРа» Михаил Карисалов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тобольске построят новую 4-звездочную гостиницу. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что сегодня у Тобольска четко прослеживаются два вектора развития – промышленный, опирающийся на нефтегазохимический кластер во главе с производственными мощностями «СИБУРа», и туристический.

– Поворотным моментом для развития массового туризма стало открытие аэропорта Ремезов в прошлом году. Необходимо стимулировать интерес к Тобольску, обеспечить высокий уровень сервиса и внедрить новые стандарты услуг. Органы власти и бизнес в партнерстве работают над этим. Программа «Тобольск настоящий», помимо первоочередной задачи по повышению качества жизни тоболяков, значительно влияет и на развитие туристической отрасли в городе, – сказал губернатор Тюменской области.