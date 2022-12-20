В Тюмени задержали 37-летнюю женщину с большой партией наркотиков

В Тюмени задержали женщину с крупной партией наркотиков.

В Тюмени 37-летняя женщина вела себя подозрительно. А когда полицейские стали проверять её документы, призналась, что в карманах лежат наркотики. Полицейские изъяли у гражданки 25 свёртков, обмотанных изолентой. Экспертиза подтвердила, что это наркотические препараты.

В полиции женщина объяснила, что неделю назад «устроилась работать» закладчицей через интернет.

В ее обязанности входило оборудование тайников с наркотическим средством на территории Тюмени.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ или их аналогов».

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас подозреваемая находится под стражей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как наркокурьер пытался провезти наркотики из Тюмени в Тобольск на такси.