Тюменца обвиняют в мошенничестве с земельными участками

Тюменца обвиняют в мошенничестве с землёй.

Прокуратура Тюменской области направила в суд дело о мошенничестве с земельными участками в микрорайоне Плеханово. В преступлении обвиняют 37-летнего тюменца.

По версии следствия, мошенничество в особо крупном размере совершил мужчина, который с июля 2020 года по март 2021 года использовал подложные правоустанавливающие документы. Мужчина создал исключительные условия продажи земельных участков без проведения торгов по кадастровой стоимости.

Таким способом тюменец завладел двумя земельными участками в микрорайоне Плеханово Тюмени. Ущерб от его действий оценили в 21 млн рублей.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Земельные участки в ноябре 2022 года возвращены в собственность Российской Федерации по иску управления Росимущества. Договоры купли-продажи спорных земельных участков признаны недействительными Арбитражным судом Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюмени бизнесмена обвиняют в неуплате 67 миллионов рублей налогов.