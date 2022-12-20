В Тюменской области подписали постановление о новом уровне прожиточного минимума

В Тюменской области установили новый уровень прожиточного минимума.

В Тюменской области с 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей.

Соответствующее постановление правительства Тюменской области подписано. Оно вступает в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 14 176 рублей.

По сравнению с 2022 годом величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, пенсионеров и детей в Тюменской области увеличилась на 3,3%.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что с 31 мая в Тюмени прожиточный минимум установили в размере 13 919 рублей.