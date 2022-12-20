Из-за смертельного ДТП ограничено движение на трассе Тюмень – Омск

Водитель внедорожника погиб в ДТП на трассе Тюмень - Омск. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень – Омск. Погиб водитель машины «Санг-Йонг». Автомобиль буквально превратился в груду железа.

Ограничено движение на 295-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ишимском районе Тюменской области.

По данным пресс-службы ГИБДД, столкнулись «Санг-Йонг» и МАЗ. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу. В результате ДТП мужчина погиб. Как выяснили полицейские, это 41-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа.

50-летний водитель большегруза, гражданин Белоруссии, доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Погиб 41-летний ямалец. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняют.

Движение по федеральной автодороге организовано в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движение вручную.

Госавтоинспекция призывает водителей к осторожности в сложных дорожных и погодных условиях.

Столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

За сегодня это уже второе смертельное ДТП на трассе Тюмень – Омск. Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в аварии на этой федеральной трассе погиб водитель «Лады-Ларгус». Чуть позже стало известно о ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, где также погиб водитель легкового авто.