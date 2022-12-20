В Тюменской области в страшном ДТП погиб водитель «Киа»

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись "Киа" и "МАЗ". Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись «Киа» и МАЗ.

«Киа» и МАЗ столкнулись на 218-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск сегодня ночью.

По данным пресс-службы ГИБДД Тюменской области, «Киа» выехал на встречную полосу. От удара легковое авто отбросило в кювет, автомобиль загорелся. 54-летний водитель «Киа» погиб.

Водитель легкового авто погиб. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на трассе Тюмень – Омск погиб водитель «Лады-Ларгус», которая столкнулась с «Хёндай-Солярис», а затем с КамАЗом.