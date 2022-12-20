Александр Моор вручил «Звезду» Героя России отцу погибшего тюменца

Звезду Героя России получил отец погибшего солдата. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Тюменский губернатор вручил Нурбаю Раизову, отцу Жумабая Раизова, «Золотую Звезду» Героя России. Высшая награда указом президента Владимира Путина нашему земляку присвоена посмертно.

Жумабай Раизов вырос в деревне Благодатное Казанского района Тюменской области. Он увлекался туризмом и спортом. Его воспитывал отец. После школы парень поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

«В звании лейтенанта служил в легендарной Псковской дивизии ВДВ. Во время проведения специальной военной операции командовал парашютно-десантной ротой. Проявил себя как мужественный командир, неоднократно успешно выполнял сложные приказы. Был представлен к государственным наградам. В последнем бою Жумабая его подразделение противостояло превосходящим силам противника. Десантники, находясь под массированным минометным обстрелом, не позволили националистам прорвать оборону и захватить стратегически важные объекты. Жумабай получил смертельное ранение, но продолжил руководить подразделением. Его группа уничтожила технику и живую силу противника. В итоге националисты, понеся потери, отступили», – написал Александр Моор в своем телеграм-канале.

Именем Жумабая Раизова в Тюмени могут назвать улицу. Об этом также рассказал губернатор области.

«Уже есть предложение назвать именем Героя России Жумабая Раизова одну из улиц в Тюмени», – написал Александр Моор.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что тюменцы отправили мобилизованным в зону СВО медикаменты, инструменты и печки-буржуйки.