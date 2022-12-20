Тюменец снял квартиру и продал вещи хозяйки

В Тюмени мужчина обокрал арендованную квартиру.

В Тюмени мужчина снял квартиру и продал телевизоры хозяйки. Женщина обратилась в полицию после того, как квартиросъемщик перестал отвечать на звонки.

Участковому женщина сообщила, что сдала квартиру в аренду, а когда решила навестить арендатора, его не оказалось дома, в квартире отсутствовали два телевизора. Ущерб, по словам женщины, составил 25 тысяч рублей.

Полицейские нашли арендатора. Мужчина рассказал, что ему понадобились деньги, так как он не работал, то решил сдать в комиссионный магазин имущество хозяйки. Один телевизор он продал за пять тысяч рублей. Второй оперативники обнаружили в машине подозреваемого. Его мужчина планировал продать позже.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, как в Тюмени 36-летний сладкоежка украл в магазине шоколад и кондитерку.