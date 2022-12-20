Грузовик с песком провалился под лёд в Тюменской области

В Тобольске грузовик ушёл под лёд. Фото: скриншот из видео группы "Типичный Тобольск".

На ледовой переправе в Тобольске провалился грузовой автомобиль, гружённый песком. Эпичное видео спасения MANа опубликовали в паблике «Типичный Тобольск».

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что рядом с Тобольском открыли ледовую переправу для автомобилей весом до 5 тонн.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что вчера, 19 декабря, из-за тёплой погоды отменили рейсы междугородных автобусов.