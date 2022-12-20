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НовостиНовый год20 декабря 2022 4:21

В центре Тюмени строят ледовый городок

Видео строительства снял мэр города
Иван Литвинов
Тюмень готовится к Новому году.

Тюмень готовится к Новому году.

Фото: Предоставлено "КП"

На площади 400-летия Тюмени строят ледовый городок. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук.

«Добрыми волшебниками выступили тюменские застройщики, на средства которых осуществляются работы. В выходные я посетил этот объект, и художник-скульптор Алексей Полушкин рассказал о концепции своей «Лесной сказки». У здания театра уже появились входные группы в заколдованный лес, где вам встретятся сказочные герои и русские богатыри, удивительные хрустальные деревья», – написал Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

В необычных фотозонах вы сможете сделать фото на память, поплутать в лабиринте-замке, а для самых внимательных будут спрятаны загадки…

Открытие резиденции Деда Мороза и ледового городка состоится 24 декабря, в субботу, а главной городской елки – 26 декабря.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что за открытием главной ёлки можно будет следить в прямом эфире.