В Тюмени мужчина избил отчима.

В Тюмени 36-летний мужчина избил отчима, который просил денег на выпивку.

67-летний тюменский пенсионер пожаловался в полицию, что его избил пасынок. Участковый выяснил, что пенсионера избил ранее судимый 36-летний пасынок, с которым потерпевший выпивал накануне.

Наутро после застолья 67-летний тюменец разбудил родственника и попросил одолжить ему денег на выпивку. Получив отказ, пенсионер оскорбил пасынка, и между мужчинами завязался словесный конфликт. Молодой мужчина нанёс отчиму несколько ударов рукой по голове.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальна санкция статьи – восемь лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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