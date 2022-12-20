В Тюмени 20 декабря 2022 года резко похолодает

В Тюмени похолодает.

После небольшого потепления в Тюмень снова вернется зима. 20 декабря в Тюмени будет облачно, ночью небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), в северных районах местами сильный снег, днем небольшой снег, в отдельных районах отложения мокрого снега, гололедные явления, ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура ночью и утром -7...-12, местами до -2 градусов, в течение дня похолодание,-13...-18.

Прогноз погоды на 20 декабря. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 20 декабря (7 декабря по старому стилю) — Амвросиемов день. Абросимов день - последний в череде важных дат завершающегося года, и следующий раз повод праздновать с размахом представлялся только в Рождество, об этом была такая поговорка: «Амвросий праздники отбросил».