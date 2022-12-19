Из Тюмени в Москву можно будет уехать на дополнительных поездах

Из Тюмени в столицу запустят дополнительные поезда. Фото: Пресс-служба РЖД России

Из Тюмени в Москву будут курсировать дополнительные поезда. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 6, 7 и 8 января.

Дополнительные поезда дальнего следования назначены на Свердловской железной дороге с 27 декабря.

– Если спрос на поездки продолжит расти, в составы уже назначенных поездов будут включать дополнительные вагоны, – сообщили в пресс-службе РЖД.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тюменской области подорожали билеты на пригородные поезда.