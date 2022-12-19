В Тюмени на месяц закроют движение по участку улицы Энергетиков

В Тюмени на месяц закроют дорогу. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в связи со строительными работами на участке тепловой сети с 10 января по 15 февраля 2023 года закроют движение транспортных средств на автомобильной дороге по улице Энергетиков в районе дома № 55.

Автомобилистов просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут.

Объехать закрытый участок можно по улицам 50 лет Октября, Воровского и Пермякова.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в областном центре изменят схему движения двух автобусных маршрутов.