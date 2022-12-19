В Тюмени на месяц закроют движение по участку улицы Энергетиков

В Тюмени на месяц закроют дорогу.
Фото: Тюмень - наш дом
В Тюмени в связи со строительными работами на участке тепловой сети с 10 января по 15 февраля 2023 года закроют движение транспортных средств на автомобильной дороге по улице Энергетиков в районе дома № 55.
Автомобилистов просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут.
Объехать закрытый участок можно по улицам 50 лет Октября, Воровского и Пермякова.
«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в областном центре изменят схему движения двух автобусных маршрутов.