В Тюменской области отменили автобусные рейсы из-за декабрьского дождя

В Тюменской области дороги закрыли для движения автобусов из-за сложных погодных условий.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
О сложных погодных условиях сообщили в областной инспекции ГИБДД. На федеральных трассах идёт дождь.
– Сложные дорожные и погодные условия на федеральных автодорогах Тюмень – Омск и Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в Ишимском и Абатском районах. Здесь идет дождь, который в любой момент может сформировать ледовую корку на трассах, – сообщили в пресс-службе тюменской ГИБДД.
«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что трассу М-12 Москва – Тюмень могут продлить на Дальний Восток.