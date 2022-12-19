В Тюменской области отменили автобусные рейсы из-за декабрьского дождя

В Тюменской области дороги закрыли для движения автобусов из-за сложных погодных условий. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

О сложных погодных условиях сообщили в областной инспекции ГИБДД. На федеральных трассах идёт дождь.

– Сложные дорожные и погодные условия на федеральных автодорогах Тюмень – Омск и Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в Ишимском и Абатском районах. Здесь идет дождь, который в любой момент может сформировать ледовую корку на трассах, – сообщили в пресс-службе тюменской ГИБДД.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что трассу М-12 Москва – Тюмень могут продлить на Дальний Восток.