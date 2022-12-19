В Тюмени закрыли все катки.
В Тюмени сегодня, 19 декабря, закрыли все городские катки из-за погодных условий.
В Тюмени закрыли катки из-за положительной температуры. Коньки могут повредить подтаявшее ледовое покрытие.
Каток у «Конторы пароходства», торжественно открытый вчера, сегодня работать не будет.
– Каток закрыт из-за погодных условий! Ожидайте информацию в группе о возобновлении работы катка, – сообщили в администрации.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени откроют самый большой каток на набережной Туры.