В Тюмени закрыли все катки.

В Тюмени сегодня, 19 декабря, закрыли все городские катки из-за погодных условий.

В Тюмени закрыли катки из-за положительной температуры. Коньки могут повредить подтаявшее ледовое покрытие.

Каток у «Конторы пароходства», торжественно открытый вчера, сегодня работать не будет.

– Каток закрыт из-за погодных условий! Ожидайте информацию в группе о возобновлении работы катка, – сообщили в администрации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени откроют самый большой каток на набережной Туры.