«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по инфраструктурному меню правительства

Фото: Владимир Кирчаков.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» ввел в эксплуатацию первый в России жилой дом, построенный с применением механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. ЖК «Домашний» посетили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин и управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

В 2021 году ГК «Страна Девелопмент» стала первым девелопером в стране, которому был предоставлен инфраструктурный займ. Суть механизма заключается в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку. Обязательным условием является создание инфраструктурного объекта. Так «Страна» получила целевой займ под 3,5% на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность магистральных коммуникаций — более 4 км. Размер инфраструктурного займа - 661,1 млн рублей. На строительство всего ЖК Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 23 млрд рублей, а участок под застройку был получен на аукционе ДОМ.РФ.

Фото: Владимир Кирчаков.

Фото: Владимир Кирчаков.

Фото: Владимир Кирчаков.

– Благодаря инфраструктурному меню Правительства, который внедряют Минстрой РФ и ДОМ.РФ, при поддержке региональных и муниципальных органов власти мы смогли быстро построить всю необходимую инфраструктуру. За счет этого в короткие сроки вышли на старт строительства домов и создание благоустройства. В результате первый дом ЖК сдали на 4 месяца раньше срока. Доступная рыночная цена, возможность воспользоваться выгодными ипотечными программами, предложения по ремонту и меблировке от застройщика позволили к моменту ввода дома продать 100% квартир. В следующем году планируем сдать еще 5 домов», – рассказал президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Фото: Владимир Кирчаков.

Фото: Владимир Кирчаков.

Новый жилой комплекс начали возводить в Тюмени в конце прошлого года. Общая площадь застройки – 52 га. Всего в микрорайоне будет построено 24 дома с общей площадью более 380 тыс. жилых кв. м. Центральную часть в ЖК займет пешеходный бульвар с зонами для игр, отдыха, занятий спортом. Он станет самым протяженным бульваром в городе.

Первый дом микрорайона ввели в эксплуатацию в ноябре этого года. Дом «Сибирский» рассчитан на 436 квартир. На первом этаже предусмотрено 18 помещений для бизнеса. Презентация проекта состоялась в феврале 2022 года. Она вызвала ажиотаж – в первый же день было забронировано 72 квартиры. Покупка квартиры в ЖК «Домашний» стала выгодным решением и для тех, кто жил в съемных квартирах, и для инвесторов – ведь от старта продаж до ввода дома прошло всего 9 месяцев.

Фото: Владимир Кирчаков.

Фото: Владимир Кирчаков.

Формирование в регионах инфраструктуры нового уровня – важнейшее условие для развития всей страны. Эту задачу успешно решает «инфраструктурное меню» Правительства РФ, основные элементы которого – бюджетные кредиты и облигации ДОМ.РФ. С этими инструментами в городах и на сельских территориях строятся важные для людей социальные и транспортные объекты, в том числе для нового жилья. Уральский федеральный округ в этом смысле среди лидеров. Важно, что участки под жилищную застройку обеспечиваются качественно-подготовленными федеральными участками и стабильным финансированием крупнейших банков, – подчеркнул полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Фото: Владимир Кирчаков.

Как и другие проекты девелопера «Домашний» строится по принципу «город в городе». Все необходимое находится внутри микрорайона. В пешей доступности – магазины, аптеки, парикмахерские, пекарни, семейные кафе и уютные кофейни. В перспективе в границах микрорайона запланирован и собственный детский сад на 560 мест, и новая современная школа для 1500 учеников, строительство которой уже ведется.

ЖК «Домашний» – первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Каждая квартира оснащена базовым комплектом «умного дома». В него входит дистанционное включение и выключение света и розеток в квартире, датчик протечки воды, клапан перекрытия воды, планшет для управления. Все устройства подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения. Доступ в парадные по BLE метки или через FaceID, при этом лифт автоматически спускается на первый этаж при открытии домофона. Во дворах будут USB розетки, в парадных – зарядки для электротранспорта. На бульваре будут расположены арт-объекты с QR-кодами для перехода на сцены дополненной реальности.

РекламаГК «Страна Девелопмент»

LjN8KRD97