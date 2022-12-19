Тюменку, которая хотела купить электронные сигареты, обманули мошенники

В Тюмени обманули женщину, которая хотела купить электронные сигареты Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Жительницу Тюмени обманули мошенники. Женщина хотела купить 12 электронных сигарет с доставкой на дом через один из мессенджеров.

При оформлении заказа продавец потребовал перевести полную сумму денег по номеру телефона. Но в день заказа дама поняла, что её заблокировали, а номер телефона продавца выключен. В указанное время заказ доставлен не был, после чего тюменка обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. Полицейские устанавливают личности причастных к совершению данного преступления.

Тюменская полиция призывает граждан не совершать покупки у малоизвестных и подозрительных продавцов по ценам заведомо ниже рыночных, а также не сообщать данные банковских карт и банковского счёта. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 102.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что житель областного центра отдал мошенникам 5 млн рублей «на рынке ценных бумаг».