На трассе Тюмень – Екатеринбург загорелся автомобиль

В Тюменской области столкнулись два автомобиля.

На 69-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург столкнулись ВАЗ-2109 и «Тойота-Камри».

18 декабря в 15.30 на 69-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень 59-летний водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота-Камри», сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

После столкновения «девятка» воспламенилась. Водитель отечественного автомобиля выбрался из салона самостоятельно. Скорая помощь диагностировала у водителя перелом ноги.

Водитель иномарки не пострадал, но его автомобиль сгорел.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, в настоящий момент движение транспорта в районе ДТП восстановлено. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.