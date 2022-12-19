В Тюмени прогнозируют неблагоприятные погодные условия

В Тюмени будет снегопад. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области 19 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия. Такой прогноз прислали тюменцам из центра оповещений.

– На юге Тюменской области ночью ожидается снег, местами сильный. Утром и днём местами гололёдные явления (гололёд, отложение мокрого снега), ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 6 – 11 м/с, днём местами порывы до 16 м/с, – сообщили в телеграм-канале «Оповещение72».

Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, местами -14...-19 градусов, к утру повышение температуры воздуха. Днём +1...-4, местами -4...-9 градусов.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с налипанием снега на провода, обрывы линий ЛЭП, замыкания проводов, а также образование льда на проводах, падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций, ограничения в движении и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения на территории области, задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.