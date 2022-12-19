В Тюмени появилась ёлка желаний

В Тюмени есть ёлка желаний. Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Елку желаний открыли на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени.

«Каждый может почувствовать себя волшебником, исполнив мечту ребенка, а все вместе мы в состоянии сделать счастливыми сотни детей, которые мечтают, чтобы их желания сбылись, и потому написали заветные письма Деду Морозу», – написал в своем телеграм-канале глава Тюмени Руслан Кухарук.

Принять участие в этой акции может любой желающий. Достаточно зайти на сайт.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, где в областном центре есть ёлочные базары и где можно купить елку на Новый год.