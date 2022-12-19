Под Тюменью сгорел дом

В Тюменской области сгорел дом. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В ночь на 19 декабря сгорел дом в Нижнетавдинском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС Тюменской области, 19 декабря в 00.35 в СНТ «Венеция» произошло возгорание.

Прибывшие на место возгорания пожарные отдельного поста № 130 села Тюнево приступили к ликвидации горения. В результате пожара огнем повреждена постройка на площади 14 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, как в Заречном микрорайоне Тюмени сгорели два автомобиля и гараж.